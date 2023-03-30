Стало известно о девятичасовом «допросе» изнасилованного российского ребенка

MK.RU: изнасилованного в Туве 10-летнего мальчика девять часов «допрашивали» у следователя

Изнасилованного в Туве 10-летнего мальчика девять часов «допрашивали» у следователя. Об этом сообщает портал MK.RU cо ссылкой на родственников пострадавшего.

По словам тети подвергшегося насилию ребенка, когда мальчик рассказал матери о случившемся, мать приехала с ним к следователю, однако тот не предложил оказать медицинскую помощь и приступил к «допросу». Пострадавшему даже не вызвали психолога.

«Вместо того чтобы им помочь и направить мальчика в больницу, его еще и стали допрашивать с пристрастием. Допрос длился девять часов! (...) Мальчик все время плакал. Потом его, измученного, отправили за сотню километров на экспертизу», — рассказала изданию тетя ребенка. Женщина отметила, что назначенная в Следственном комитете по Туве экспертиза была проведена варварским методом.

О насилии в правоохранительные органы заявила мать ребенка. По факту случившегося еще в январе было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК России («Иные действия сексуального характера, совершенные с применением насилия»). Пострадавшего ребенка госпитализировали.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн отмечал, что в расследовании этого дела и лечении ребенка творится беспредел.