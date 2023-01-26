В российском регионе возбудили уголовное дело о насилии над 10-летним мальчиком

В Туве возбудили дело об изнасиловании 10-летнего мальчика, он обвинил троих школьников

В Туве возбудили уголовное дело о сексуальном насилии над 10-летним мальчиком. Об этом в четверг, 26 января, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

О произошедшем в правоохранительные органы заявила мать ребенка. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 («Иные действия сексуального характера, совершенные с применением насилия») УК РФ. Мальчик находится в больнице, назначены экспертизы. По данным Telegram-канала Baza, потерпевший обвинил в насилии троих воспитанников спортивной секции.

Ранее сообщалось, что в Петербурге 65-летнего пенсионера обвинили в совращении 15-летней девочки-инвалида.