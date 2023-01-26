Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:31, 26 января 2023Силовые структуры

В российском регионе возбудили уголовное дело о насилии над 10-летним мальчиком

В Туве возбудили дело об изнасиловании 10-летнего мальчика, он обвинил троих школьников

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Туве возбудили уголовное дело о сексуальном насилии над 10-летним мальчиком. Об этом в четверг, 26 января, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

О произошедшем в правоохранительные органы заявила мать ребенка. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 («Иные действия сексуального характера, совершенные с применением насилия») УК РФ. Мальчик находится в больнице, назначены экспертизы. По данным Telegram-канала Baza, потерпевший обвинил в насилии троих воспитанников спортивной секции.

Ранее сообщалось, что в Петербурге 65-летнего пенсионера обвинили в совращении 15-летней девочки-инвалида.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Илона Палей
Обсудить
Последние новости
Трамп заявил о риске начала ядерной войны из-за передачи Украине западных танков
В Подмосковье откроется магазин с кроссовками Reebok
Вдова Иосифа Кобзона попала в больницу из-за проблем с сердцем
Психолог перечислила признаки обреченных на провал отношений
Захар Прилепин отправился добровольцем в зону СВО
Израиль призвал Евросоюз бороться с силами тьмы в лице Ирана
США не смогли наказать саудитов за сокращение нефтедобычи
В Совфеде анонсировали рассмотрение закона об отмене публикаций деклараций
Россиянина нашли мертвым в съемной комнате в Таиланде
Участники реалити по мотивам «Игры в кальмара» захотели подать в суд на Netflix
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.