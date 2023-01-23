Российский пенсионер совратил 15-летнюю девочку-инвалида в парадной дома

В Петербурге 65-летнего пенсионера обвинили в совращении 15-летней девочки-инвалида

В Санкт-Петербурге следователи предъявили обвинения 65-летнему мужчине в совращении 15-летнего подростка. Об этом в понедельник, 23 января, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, вечером 21 января пенсионер в парадной дома на улице Генерала Кравченко приставал к девочке-инвалиду. Отмечается, что он совершал аналогичные действия и в других местах Красносельского района.

По факту произошедшего возбуждено дело по пункту «а» части 3 статьи 132 («Насильственные действия сексуально характера») УК РФ. Сейчас решается вопрос об аресте фигуранта.

Ранее стало известно, что в Петербурге учителя информатики задержали за совращение школьницы.