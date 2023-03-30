В Госдуме рассказали о беспределе в деле об изнасиловании 10-летнего ребенка

Депутат Хинштейн: в расследовании дела об изнасиловании ребенка в Туве творился беспредел

В расследовании дела об изнасиловании 10-летнего ребенка в Туве творился беспредел. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Государственной Думы Александр Хинштейн.

По словам парламентария, мать пострадавшего до марта не видела документов о назначенных еще в январе экспертизах по этому делу. Кроме того, он отметил, что лечение ребенка после надругательства было фикцией.

«Мать ребенка плохо владеет русским (семья живет в селе), никто не переводил ей протоколы допросов на тувинский язык: следователи — лишь указывали, где расписываться в протоколах. Именно так было получено и согласие с назначенным лечением, а точнее — с имитацией оного», — заявил Хинштейн. Ситуацию с расследованием этого уголовного дела он охарактеризовал как беспредел.

О насилии в правоохранительные органы заявила мать ребенка. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК России(«Иные действия сексуального характера, совершенные с применением насилия»). После случившегося ребенка госпитализировали.