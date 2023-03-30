В бурятском театре отреагировали на совершившего попытку самоубийства актера
В Русском драматическом театре имени Н.А. Бестужева в Бурятии отреагировали на попытку онкобольного актера труппы Артура Шувалова совершить самоубийство на сцене. Официальное заявление представителей учреждения опубликовано на сайте театра.
В сообщении отмечается, что высказывания попытавшегося выразить протест против смены худрука артиста не соответствуют действительности: актер продолжал работу в театре, получал заработную плату, а его супругу не выгоняли из труппы — она сама написала заявление на увольнение.
«Учитывая обстоятельства и характер поступка Артура Шувалова, возможно, попытку показного публичного суицида должны квалифицировать медики. После отстранения от должности бывшего художественного руководителя Артур Шувалов не был настроен на творческую работу, а только на саботаж, срыв рабочего процесса любой ценой, позволяя себе оскорбительное и хамское поведение», — говорится в заявлении.
Представители театра назвали поступок актера «очередной инсинуацией» ради срыва рабочего процесса учреждения, а также выразили сожаление, что зрители стали свидетелями инцидента.
«Поклон является частью спектакля, целостность которого была нарушена. Такое поведение недопустимо по отношению к зрителю, театру, коллегам, себе, Богу и противоречит здравому смыслу. По данному инциденту будет проведена тщательная проверка», — отмечается в заявлении.
29 марта стало известно, что онкобольной актер Артур Шувалов совершил попытку суицида на сцене драматического театра города Улан-Удэ после окончания спектакля «Театр. Изнанка». Его госпитализировали. Отмечается, что таким образом артист хотел выразить свой протест против смены худрука.
Известно, что спектакль «Театр. Изнанка» режиссировал бывший руководитель труппы Сергей Левицкий. Год назад его сняли с должности, а вместо него назначили постановщика Вячеслава Дьяченко. Новый худрук не смог найти общий язык с актерами.
Ранее коллега совершившего попытку суицида актера Шувалова поделилась подробностями произошедшего.