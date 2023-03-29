Коллега совершившего на сцене попытку самоубийства актера рассказал подробности

Коллега совершившего попытку суицида актера Шувалова: в театре шокированы произошедшим

Коллега совершившего попытку самоубийства на сцене драматического театра в Улан-Удэ актера Артура Шувалова, пожелавший остаться анонимным, рассказал в беседе с «Лентой.ру» подробности произошедшего. Он сообщил, что все артисты пребывают в шоке.

Вечером 29 марта стало известно, что онкобольной актер Артур Шувалов совершил попытку суицида на сцене драматического театра города Улан-Удэ после окончания спектакля «Театр. Изнанка». Его госпитализировали. Отмечается, что таким образом артист хотел выразить свой протест против смены худрука.

«Мы знали о том, что на него руководство оказывало давление, и старались поддерживать морально. Но это... Все в шоке», — рассказал коллега Шувалова.

Собеседник «Ленты.ру» также подтвердил, что совершивший попытку самоубийства актер болен раком, и труппа об этом знает.

Известно, что спектакль «Театр. Изнанка» режиссировал бывший руководитель труппы Сергей Левицкий. Год назад его сняли, а вместо него назначили постановщика Вячеслава Дьяченко. Новый худрук не смог найти общий язык с актерами. Один из последних конфликтов случился из-за угроз увольнением Шувалова.

Ранее стало известно о смерти советского и российского артиста театра и кино Михаила Чигарева, сыгравшего роль налетчика в фильме Никиты Михалкова «Свой среди чужих, чужой среди своих». Мужчина скончался на 79-м году жизни.