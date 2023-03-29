Онкобольной актер совершил попытку самоубийства на сцене драмтеатра в Улан-Удэ

Онкобольной актер Артур Шувалов совершил попытку суицида на сцене улан-удэнского театра

Онкобольной актер Артур Шувалов совершил попытку самоубийства на сцене улан-удэнского драматического театра. Об этом сообщает информационный Telegram-канал Babr Mash.

Отмечается, что таким образом артист хотел выразить свой протест против смены худрука. «В моей смерти вините руководство», — заявил он с подмостков культурного учреждения.

Известно, что спектакль «Театр. Изнанка» режиссировал бывший руководитель труппы Сергей Левицкий. Год назад его сняли и вместо него назначили постановщика Вячеслава Дьяченко. Новый худрук не смог найти общий язык с актерами. Один из последних конфликтов случился из-за угроз увольнением Шувалова.

В среду, 29 марта, актер после традиционного поклона рассказал зрителям о проблемах в культурном учреждении и совершил попытку суицида прямо на сцене. Его госпитализировали.

Ранее сообщалось о смерти советского и российского артиста театра и кино Михаила Чигарева, сыгравшего роль налетчика в фильме Никиты Михалкова «Свой среди чужих, чужой среди своих». Актер скончался на 79-м году жизни.