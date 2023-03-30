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15:06, 30 марта 2023Силовые структуры

Журналиста WSJ Гершковича попросили арестовать по делу о шпионаже

Следствие просит суд Москвы арестовать журналиста WSJ Гершковича по делу о шпионаже
Начало событий в новости Рассматривающий вопрос об аресте американского журналиста суд эвакуировали

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Следствие настаивает на аресте журналиста The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича, заподозренного в шпионаже. Об этом РИА Новости сообщили в суде.

Вопрос об избрании меры пресечения должен рассматривать Лефортовский суд Москвы. Сообщалось о его эвакуации в связи с сообщением о минировании.

Сотрудник московского бюро WSJ Эван Гершкович был задержан в Екатеринбурге 30 марта. Журналиста заподозрили в том, что он собирал составляющие государственную тайну материалы о предприятии российской оборонной промышленности.

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Любовь Ширижик
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