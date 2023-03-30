Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:45, 30 марта 2023Силовые структуры

Рассматривающий вопрос об аресте американского журналиста суд эвакуировали

Лефортовский суд Москвы эвакуировали из-за угрозы минирования

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Лефортовский суд Москвы эвакуировали из-за угрозы минирования, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

По данным агентства, в суде ожидается рассмотрение ходатайства следствия об аресте и заключении под стражу задержанного за шпионаж в пользу США американского журналиста издания Wall Street Journal (WSJ) 32-летнего Эвана Гершковича.

Сотрудник московского бюро WSJ Эван Гершкович был задержан в Екатеринбурге 30 марта. Журналиста заподозрили в том, что он собирал составляющие государственную тайну материалы о предприятии российской оборонной промышленности. В отношении корреспондента американской газеты возбудили уголовное дело по статье 276 Уголовного кодекса России («Шпионаж»).

В свою очередь WSJ отвергла обвинения Гершковича в шпионаже.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Владимир Седов
Обсудить
Последние новости
Раскрыты подробности деятельности задержанного в России журналиста WSJ
В Латвии вернули на место памятник легионерам СС
Пушилин сообщил о продолжении работы правительства ДНР
В Дагестане полиция ликвидировала финансируемую «Азовом» террористическую ячейку
Рассматривающий вопрос об аресте американского журналиста суд эвакуировали
Сотрудники ФСБ и МВД задержали гражданина Украины за диверсию на железной дороге
Лариса Долина дала советы желающим стать звездой
Кристина Асмус ответила на оскорбление зрителя во время спектакля
ЕС и G7 не договорились об изменении потолка цен на российскую нефть
Российская система ПВО впервые сбила новую украинскую ракету «Гром-2»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.