Рассматривающий вопрос об аресте американского журналиста суд эвакуировали

Лефортовский суд Москвы эвакуировали из-за угрозы минирования

Лефортовский суд Москвы эвакуировали из-за угрозы минирования, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

По данным агентства, в суде ожидается рассмотрение ходатайства следствия об аресте и заключении под стражу задержанного за шпионаж в пользу США американского журналиста издания Wall Street Journal (WSJ) 32-летнего Эвана Гершковича.

Сотрудник московского бюро WSJ Эван Гершкович был задержан в Екатеринбурге 30 марта. Журналиста заподозрили в том, что он собирал составляющие государственную тайну материалы о предприятии российской оборонной промышленности. В отношении корреспондента американской газеты возбудили уголовное дело по статье 276 Уголовного кодекса России («Шпионаж»).

В свою очередь WSJ отвергла обвинения Гершковича в шпионаже.