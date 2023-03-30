Армения с оговоркой присоединилась к декларации «Саммита за демократию»

Армения воздержалась от принятия пункта по Украине на «Саммите за демократию»

Армения с оговоркой присоединилась к декларации, принятой по итогам пленарного заседания второго «Саммита за демократию». Так, республика не поддержала пункт документа, касающийся конфликта на Украине, говорится в публикации на сайте армянского правительства.

Речь идет о параграфе, в котором, в частности, осуждаются «гуманитарные последствия» спецоперации, а также прописано требование к России вывести «силы с территории Украины». «Республика Армения воздерживается от следующего параграфа... поскольку этот параграф не отражает все конфликты и кризисы всесторонне и всеобъемлюще», — заявили в правительстве, пояснив, что в пункте отсутствует упоминание факта агрессии Азербайджана против суверенной территории Республики Армения.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала «Саммиты за демократию», организуемые США. По ее мнению, они являются проявлением неоколониальных практик во внешней политике Вашингтона.