Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
10:51, 30 марта 2023Экономика

В России частично возобновили программу льготного автокредитования

Минпромторг РФ частично возобновил программу льготных автокредитов для нуждающихся

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Российский Минпромторг частично возобновил программу льготных автокредитов. Как сообщает РИА Новости, это будет касаться только самых нуждающихся в поддержке групп граждан.

Речь идет о медиках, работниках сферы образования, мобилизованных, добровольцев и контрактниках, «принимающих участие в специальной военной операции, а также членов их семей», уточнили в министерстве.

В сентябре прошлого года газета «Коммерсантъ» писала, что государственная программа поддержки российского автопрома в 2023 году, скорее всего, существенно сократится, потому что на нее не удалось найти денег. В феврале 2023-го стало известно, что льготные кредиты на бензиновые машины перестали выдавать. Представители нескольких компаний объяснили ситуацию тем, что не получили от Минпромторга ожидаемой компенсации денежных средств, и предположили, что программы вернутся.

Сейчас по условиям программы, базовая скидка на первый взнос по кредиту составляет 20 процентов от стоимости машины. Под программу попадают автомобили отечественного производства стоимостью до двух миллионов рублей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
ФСБ задержала корреспондента американской газеты за шпионаж
В Госдуме ответили на вопрос об отправке срочников на службу в новые регионы
Украина получила миллиардный грант от США
Мать погибшего в Финском заливе в Петербурге мальчика опознала тело сына
Стало известно о госпитализации бывшей жены и сына Стаса Пьехи
Еще одна страна Европы пожаловалась на убытки из-за отсутствия россиян
Бывший мэр Екатеринбурга Ройзман отбыл 14 суток ареста
Названы города России с подешевевшей арендой жилья
Артиста балета Центрального Дома Российской Армии задержали с амфетамином
Стало известно о минировании бойцами ВСУ тел погибших побратимов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.