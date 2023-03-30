В России частично возобновили программу льготного автокредитования

Минпромторг РФ частично возобновил программу льготных автокредитов для нуждающихся

Российский Минпромторг частично возобновил программу льготных автокредитов. Как сообщает РИА Новости, это будет касаться только самых нуждающихся в поддержке групп граждан.

Речь идет о медиках, работниках сферы образования, мобилизованных, добровольцев и контрактниках, «принимающих участие в специальной военной операции, а также членов их семей», уточнили в министерстве.

В сентябре прошлого года газета «Коммерсантъ» писала, что государственная программа поддержки российского автопрома в 2023 году, скорее всего, существенно сократится, потому что на нее не удалось найти денег. В феврале 2023-го стало известно, что льготные кредиты на бензиновые машины перестали выдавать. Представители нескольких компаний объяснили ситуацию тем, что не получили от Минпромторга ожидаемой компенсации денежных средств, и предположили, что программы вернутся.

Сейчас по условиям программы, базовая скидка на первый взнос по кредиту составляет 20 процентов от стоимости машины. Под программу попадают автомобили отечественного производства стоимостью до двух миллионов рублей.