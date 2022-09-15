На льготные автокредиты в 2023 году не нашли денег

«Ъ»: российский автопром не смог собрать денег на поддержку льготного кредитования

Государственная программа поддержки российского автопрома в 2023 году, скорее всего, существенно сократится, потому что на нее не удалось найти денег. Причиной стал недостаток платежей самой отрасли, утверждают источники «Коммерсанта», знакомые с деталями подготовки бюджета.

Один из них указал, что в правительстве пока не могут собрать средства даже на основную программу льготного лизинга и кредитования, а деньги нужны и на программу импортозамещения компонентов, которая есть в проекте новой стратегии отрасли.

Ранее предполагалось, что на льготное кредитование в 2023 году выделят 13,3 миллиарда рублей, а на льготный лизинг — 5,1 миллиарда. В настоящее время обсуждается сумма значительно меньше 10 миллиардов рублей.

Проблемой стала приостановка выпуска иностранных автомобилей на российских заводах. Традиционно средства для льготных автокредитов брали из утилизационного сбора, который с момента своего введения использовался для поддержки отечественного автопрома. Платить его должны были все производители, однако отечественные компании могли претендовать на компенсацию, а зарубежные концерны получали компенсацию в зависимости от локализации.

После ввода российских войск на Украину почти все иностранные компании остановили выпуск своих автомобилей в России, исключением стал только завод китайской Haval в Туле. В результате на 13 сентября в бюджет поступило чуть более четверти от запланированных доходов по этой статье.

Сергей Удалов из «Автостата» предполагает, что деньги на льготное кредитование все же постараются найти, поскольку без него спрос заметно сократится. В настоящее время 60 процентов автомобилей Lada продаются по этой схеме. В свою очередь автомобильный эксперт Владимир Беспалов полагает, что деньги скорее направят на создание критических технологий внутри страны, а размывать поддержку отрасли с помощью поддержания спроса было бы странно.

По данным «Автостата», средняя стоимость автомобилей в России с начала года выросла на 22 процента. Cредневзвешенная цена новой машины составила 2,2 миллиона рублей.

Ранее на этой неделе гендиректор «КамАЗа» Сергей Когогин рассказал, что при текущем курсе рубля компании сложно экспортировать автомобили, так как она несет убытки. Из-за этого предприятие определило квоты на важные рынки, где сохранит поставки, а все другие поставит на паузу.