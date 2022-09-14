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В России оценили подорожание автомобилей

«Автостат»: стоимость автомобилей в России выросла на 22 процента по итогам восьми месяцев

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Средняя стоимость автомобиля в России выросла на 22 процента по итогам восьми месяцев 2022 года. Подорожание оценило аналитическое агентство «Автостат».

Cредневзвешенная цена новой машины составила 2,2 миллиона рублей. Это на 129 процентов больше, чем в 2014 году. Эксперты агентства все же считают, что на данном этапе развития рынка можно говорить о некой стабилизации цен. Основной их рост наблюдался в апреле, когда у россияне испугались дефицита и дальнейшего подорожания.

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Эксперты считают, что на средневзвешенную цену могут повлиять китайские бренды (они могут ее слегка подрастить) и отечественная Lada (которая за счет количества на рынке, напротив, может ее немного снизить).

Ранее Минпромторг назвал неконкурентоспособным российский автопром. «Одним из ключевых барьеров для развития экспорта российских автопроизводителей являются неблагоприятные таможенные режимы, установленные для ввоза автомобилей и машинокомплектов в ключевых перспективных странах», — отметили в ведомстве.

Ранее глава Минпромторга вице-премьер Денис Мантуров сказал, что продажи и производство автомобилей в России сократятся примерно наполовину в этом году.

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Платон Щукин
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