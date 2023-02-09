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18:14, 9 февраля 2023Экономика

Российские дилеры перестали выдавать льготные кредиты на бензиновые автомобили

Autonews: дилерские центры перестали выдавать льготные кредиты на бензиновые автомобили

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Дилерские центры перестали выдавать кредиты по льготным программам с государственной поддержкой на бензиновые машины российской сборки. Об этом корреспонденту Autonews рассказали в автосалонах разных брендов.

Представители нескольких компаний объяснили ситуацию тем, что не получили от Минпромторга ожидаемой компенсации денежных средств, и предположили, что программы вернутся. В других автосалонах рассказали, что программы льготного кредитования при покупке бензиновых автомобилей будут свернуты и переориентированы исключительно на электромобили. Это подтвердил источник, близкий к одному из автоконцернов.

По информации, полученной Autonews в одном из дилерских центров марки «Москвич», автосалон так и не начал выдавать льготные кредиты на бензиновые кроссоверы. Продавцы Haval заявили, что льготное автокредитование с 8 февраля 2023 года больше не выдается на модели бренда. Такое же решение приняли продавцы Lada.

При этом в Минпромторге не подтвердили РИА Новости, что ведомство планирует прекратить выдавать льготные кредиты на бензиновые автомобили. Однако в министерстве не исключают корректировку программы в будущем.

9 февраля на стратегической сессии по электротранспорту под руководством первого зампреда правительства Андрея Белоусова льготное автокредитование назвали одним из ключевых факторов повышения привлекательности покупки электромобилей россиянами.

Данил Дмитриев
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