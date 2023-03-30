Американские банки начали избегать работы с криптовалютными компаниями

Bloomberg: банки США стали отказывать криптовалютным компаниям после краха SVB и Signature

Американские финансовые организации начали чаще отказывать криптовалютным компаниям в обслуживании на фоне кризиса в банковской отрасли. Также на их решение повлияло повышенное внимания со стороны регулирующих органов к криптовалютным активам, сообщает Bloomberg.

После краха Silicon Valley Bank (SVB), Silvergate и Signature Bank многим криптовалютным фирмам пришлось искать новые банки для депозитарных и платежных услуг. Однако те, к кому они обращались, начинали затягивать с оформлением документов и подачей заявок или расплывчато намекать, что не сотрудничают с криптобизнесом.

По словам генерального партнера криптовалютной венчурной фирмы Castle Island Ventures Ника Картера, банки избегают сотрудничества с индустрией, чтобы их не считали следующими Silvergate или Signature. Бывший юрист FDIC и действующий партнер Gallatin Group Джон Попео заявил, что на мнение банков влияет характер деятельности отдельной криптофирмы. Например, компании, зарегистрированные в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) и имеющие государственные лицензии на денежные переводы, имеют больше шансов на открытие счета.

Также банки все чаще отказываются от работы с криптовалютными клиентами из-за ужесточения политики регуляторов США. Так, Metropolitan Bank получил множество запросов от регулирующих и правоохранительных органов по поводу своего бывшего клиента Voyager после банкротства криптоброкера. Из-за этого банк прекратил обслуживание криптовалютных фирм и потребовал от бывшего партнера возместить судебные издержки, которые он понес в связи с правительственными запросами.

Один из самых узнаваемых кредиторов в отрасли технологических стартапов, SVB, был закрыт 10 марта. К этому привело обесценение активов банка в связи с повышением учетной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США. SVB стал крупнейшим разорившимся банком со времен мирового финансового кризиса 2008 года. Вслед за ним также разорились Signature Bank и Silvergate Bank, которые специализировались на криптовалютах.

На фоне кризиса в отрасли вкладчики сняли со счетов около 100 миллиардов долларов. Часть из них открыли вклады в системно значимых банках, таких как JPMorgan, Wells Fargo или Goldman Sachs. По словам экспертов, клиенты потеряли доверие к банкам, вклады в которых не обеспечены какими-либо гарантиями.