Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:09, 30 марта 2023Бывший СССР

Полковник ДНР призвал не убивать генерала ВСУ Сырского

Басурин призвал не убивать генерала ВСУ Сырского и отправить его восстанавливать Артемовск

Фото: Roman Chop / AP

Полковник в отставке, бывший представитель Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин призвал в своем Telegram не убивать командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерала Александра Сырского.

Басурин рассказал, что Сырский доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому о боях, которые ведутся в центре Артемовска (украинское название — Бахмут). Генерал, по его словам, отдал приказ о минировании административных зданий, чтобы те не достались членам частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».

По мнению полковника в отставке, украинского генерала стоит оставить в живых, чтобы позже отправить восстанавливать Артемовск. «Я считаю, что Сырского убивать нельзя, только плен и пусть восстанавливает наш город», — высказался он.

Ранее российские бойцы перешли в активное наступление в части районов Артемовска. В Луганской народной республике тем временем сообщили, что ВСУ перебросили вблизь города диверсионно-разведывательные группы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Раскрыты подробности деятельности задержанного в России журналиста WSJ
Приглашение Дюжева в жюри КВН назвали позором
Назван гонорар супруги Меладзе Джанабаевой после отмены концертов певца
В Госдуме порассуждали о вине России в «трансгендерном мракобесии» США
Медведев выступил против вражды к гражданам западных стран
Труп россиянки несколько часов пролежал рядом с детской площадкой
Курс евро вырос до максимума за 11 месяцев
Медведев заявил о рисках конфликтов из-за действий бывших стран-колонизаторов
В США предрекли неизбежное поражение Украины
На Украине предложили возобновить статус ядерного государства
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.