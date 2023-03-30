Полковник ДНР призвал не убивать генерала ВСУ Сырского

Басурин призвал не убивать генерала ВСУ Сырского и отправить его восстанавливать Артемовск

Полковник в отставке, бывший представитель Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин призвал в своем Telegram не убивать командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерала Александра Сырского.

Басурин рассказал, что Сырский доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому о боях, которые ведутся в центре Артемовска (украинское название — Бахмут). Генерал, по его словам, отдал приказ о минировании административных зданий, чтобы те не достались членам частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».

По мнению полковника в отставке, украинского генерала стоит оставить в живых, чтобы позже отправить восстанавливать Артемовск. «Я считаю, что Сырского убивать нельзя, только плен и пусть восстанавливает наш город», — высказался он.

Ранее российские бойцы перешли в активное наступление в части районов Артемовска. В Луганской народной республике тем временем сообщили, что ВСУ перебросили вблизь города диверсионно-разведывательные группы.