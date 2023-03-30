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14:23, 30 марта 2023Россия

Минобороны заявило об уничтожении 50 бойцов ВСУ на купянском направлении

Минобороны России отчиталось об уничтожении 50 бойцов ВСУ на купянском направлении

Фото: Tsitsagi Nikita / News.ru / Globallookpress.com

На купянском направлении ударами армейской авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск поражена живая сила и техника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в четверг, 30 марта, журналистам заявили в Министерстве обороны России.

В оборонном ведомстве отчитались, что удары по позициям противника были нанесены в районах населенных пунктов Гряниковка, Синьковка Харьковской области, Новоселовское и Стельмаховка Луганской народной республики. Уничтожено до 50 бойцов ВСУ, а также два автомобиля.

Ранее 30 марта начальник пресс-центра «Запада» Сергей Зыбинский сообщил, что на купянском направлении российские военные уничтожили еще три украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ).

29 марта Минобороны сообщало, что на этом направлении российские военнослужащие уничтожили свыше 35 бойцов ВСУ, две боевые бронированные машины, два автомобиля, противотанковую пушку МТ-12 и склад боеприпасов.

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Евгения Куликова
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