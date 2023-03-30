70-летнего «самого жестокого заключенного Британии» отказались выпустить по УДО

Sky News: знаменитого преступника по прозвищу Чарльз Бронсон отказались выпустить по УДО

Суд отказался выпустить на свободу знаменитого преступника, известного под прозвищем Чарльз Бронсон, которого называют самым жестоким заключенным Британии. Об этом сообщает Sky News.

30 марта Совет по условно-досрочному освобождению (УДО) Великобритании отказался выпустить на свободу 70-летнего Чарльза Артура Сальвадора, который постоянно находится в тюрьме с 1999 года, а всего провел за решеткой около 50 лет из-за многочисленных актов насилия. Рассмотрев обстоятельства его правонарушений и «прогресса, которого он добился в заключении», члены советы пришли к выводу, что Сальвадор не готов для выхода на свободу. Совет также не рекомендовал переводить Сальвадора в тюрьму открытого типа с мягкими условиями содержания.

За день до этого решения Сальвадор направил в редакцию Sky News аудиообращение, в котором, в частности, заявил: «Я никогда не был угрозой для общества. Я люблю людей, прям каждого, я люблю весь мир. Я не какой-нибудь чертов террорист, не насильник и не убийца. Для кого же я опасен?»

Как пишет Daily Mail, Чарльз Артур Сальвадор, урожденный Майкл Гордон Петерсон, появился на свет в 1952 году. Он впервые попал в тюрьму в 1974-м за вооруженное ограбление почтового отделения. Тогда преступник получил семилетний срок, который, однако, несколько раз продлевался из-за его постоянных нападений на сотрудников тюрьмы и сокамерников. Сальвадор десять раз брал заложников внутри тюремных стен, а всего от его действий пострадали 20 тюремщиков, за что он получил славу самого жестокого заключенного Великобритании. Прозвище Чарльз Бронсон Сальвадор взял в честь знаменитого американского актера во время краткого пребывания на свободе в 1986 году, когда попытался сделать карьеру в кулачных боях. В следующем году он снова попал за решетку за ограбление. В 1999-м Сальвадора приговорили к пожизненному заключению за захват в заложники тюремного учителя рисования.

Из-за своего агрессивного поведения за решеткой и длительного заключения, Сальвадор приобрел статус культового персонажа. В 2008 году про преступника сняли фильм «Бронсон», главную роль в котором сыграл Том Харди.

Нынешняя попытка знаменитого заключенного освободиться по УДО была уже седьмой за последние годы.

Ранее сообщалось, что в Непале выпустили из тюрьмы легендарного мошенника и серийного убийцу Чарльза Собраджа, известного под кличками Змей и Бикини-киллер. Он отбывал пожизненный срок с 2003 года.