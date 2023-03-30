Россиянин на автомобиле провалился под лед на Байкале

ГУ МЧС по Иркутской области: машина с россиянином провалилась под лед на Байкале

Российский турист провалился под лед на озере Байкал в Иркутской области. Об этом в четверг, 30 марта, уведомили на странице ГУ МЧС по региону во «ВКонтакте».

Отмечается, что трое россиян выехали на машинах с острова Ольхон по закрытой ледовой переправе в темное время суток и заблудились. «Недалеко от острова Хунык Малого Моря одна машина провалилась в ледяной нажим, — говорится в сообщении. — Водитель успел выбраться из автомобиля».

Спасатели обнаружили заблудившихся мужчин и сопроводили до залива Куркут. Все они находятся в удовлетворительном состоянии. Из-за плохого качества льда подъем провалившегося автомобиля в настоящее время невозможен.

Ранее в марте машина с четырьмя российскими туристами, среди которых пятилетний ребенок, провалилась под лед на озере Байкал. Группа путешественников взяла в аренду автомобиль Hyundai Creta и выехала на нем на лед, который разрушился под ее весом примерно в десяти метрах от мыса Уляхта. Находящимся в салоне машины россиянам удалось спастись.