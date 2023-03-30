Желающей вернуть партнера-изменника женщине дали совет

Эксперт по отношениям Коллинз призвала обманутую партнером женщину радоваться одиночеству

Женщине, которую обманул партнер, некоторое время стоит радоваться одиночеству, призвала всех переживших измену эксперт по отношениям Лаура Коллинз. В авторской колонке для Metro она дала и другие советы женщине, страстно желающей вернуть назад изменника.

Обманутая женщина призналась, что давно подозревала неладное в отношениях с избранником. Он охладел к ней и находил поводы, чтобы допоздна работать.

Наш секс стал механическим, без чувств. Часто, ложась в постель, он отворачивался к стенке и засыпал обманутая женщина

Она призналась, что наняла частного детектива, подтвердившего ее подозрения. Выяснилось, что мужчина завел отношения с коллегой по работе намного старше себя.

Она на 15 лет старше моего парня. Носит высокие каблуки и короткие юбки. У нее неестественный загар и цвет волос. Ее грудь все время торчит, из-за чего ее обсуждают за спиной. Она богата и работает в автосалоне только для того, чтобы быть в окружении молодых мужчин обманутая женщина

Когда женщина предъявила любимому доказательства его измен, он молча собрал вещи и ушел. Однако, несмотря на всю причиненную им боль, она хочет вернуть его обратно.

Эксперт по отношениям Коллинз призналась, что часто советует дать мужчинам второй шанс, особенно, если у пары есть дети. Однако в этот раз она уверена: прощать нельзя. «Ваш парень изменял вам год. Если бы вы не вывели его на чистую воду, он продолжал бы это делать, — заявила она. — Я не ожидаю, что вы будете хвалить женщину, к которой он ушел. Но постарайтесь не обращать внимания, кто она и как выглядит. Не будь ее, он бы нашел другую любовницу. Он даже не извинился».

Коллинз посоветовала взять перерыв в отношениях, чтобы склеить разбитое сердце. По ее словам, для этого нужно больше общаться с друзьями и близкими, людьми, которые умеют ценить и любить.

«Наслаждайтесь моментом. Если же он будет умолять о прощении, скажите твердое нет!. В будущем вы встретите достойного вас партнера», — резюмировала эксперт по отношениям.

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