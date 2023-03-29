Психолог назвала способы восстановить самооценку после измены

Психолог Елена Попыхова посоветовала не искать причину измены партнера в себе

Причину измены не стоит искать в себе, посоветовала психолог Елена Попыхова. Она назвала «Ленте.ру» способы восстановить самооценку после предательства любимого человека.

По ее словам, поиск причины связан с надеждой, что ответы облегчат страдания. Однако, как правило, навязчивые мысли о травмирующем событии делают состояние только хуже. «Главное, что вы должны понимать: нет вашей вины в действиях предавшего партнера. Наш мозг устроен таким образом, что он ищет причины внутри, чтобы "объяснить", почему произошла измена», — говорит психолог.

Первое, что стоит сделать, — это заручиться поддержкой близких людей, родных или друзей. Встречи, общение помогут отключиться от грустных мыслей и потихоньку возвращаться к жизни. Если таких людей нет или недостаточно, можно обратиться к психологу

Елена Попыхова психолог

Попыхова признала, что поначалу мысли о возможных причинах измены неизбежны, но дальше важно взять себя в руки. Большой подмогой в этом могут стать рукоделие, рисование, арт-терапия. Подобные занятия, по утверждению психолога, способствуют исцелению раны, поскольку человеческая психика чувствительна к творческим процессам.

Попыхова советует не забывать, что отношения с партнером были не единственной важной вещью в жизни. Возможно, ценна карьера или четвероногий друг. Нужно сфокусироваться на них. Когда боль начнет отпускать, можно съездить в путешествие или попробовать найти новое занятие. Например, научиться говорить на иностранном языке или играть на гитаре.

«Волшебной таблетки для лечения страданий после измены нет. Пережить предательство — значит, отгоревать потерю веры. На это требуется время и трепетное отношение к себе, своим чувствам и потребностям», — подвела итог Попыхова.

Ранее клинический психолог Денис Долгов дал неожиданный совет людям, изменившим партнеру. Он посоветовал не признаваться в измене, даже если подозрения партнера обоснованы.