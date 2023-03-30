Описана возможная реакция Китая на визит главы Тайваня в США

Китаист Ковачич заявил, что жесткого ответа Китая на визит главы Тайваня в США не будет

Визит главы администрации Тайваня Цай Инвэнь в США — это не настолько серьезный инцидент для Китая, каким в свое время был визит бывшего спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на остров, убежден китаист Леонид Ковачич. В разговоре с «Лентой.ру» он описал возможную реакцию КНР.

Ранее стало известно, что глава Тайваня Цай Инвэнь прибыла в Нью-Йорк. Об этом сообщила газета Wall Street Journal. Отмечается, что это ее первый визит в США за более чем три года. Также издание со ссылкой на американских чиновников подчеркивает, что присутствие Цай в США носит неофициальный характер и технически рассматривается как транзит.

Не думаю, что будет какой-то жесткий ответ Китая Леонид Ковачич китаист

«Американцы пытаются сгладить это событие, чтобы не какой-то представитель США ехал на Тайвань, как это было в случае с Нэнси Пелоси. Сегодняшняя встреча оформляется как транзитное мероприятие. Цай Инвэнь сделала эту остановку в Соединенных Штатах по дороге. Но, безусловно, какие-то дипломатические протесты материковый Китай выразит», — заявил Ковачич.

При этом китаист подчеркнул, что визит главы администрации Тайваня в США к каким-то серьезным последствиям вряд ли приведет. «Я думаю, что это не настолько серьезный инцидент для Пекина, как в свое время визит Нэнси Пелоси», — заключил он.

1 марта американская сторона одобрила продажу вооружений Тайваню на 619 миллионов долларов, в том числе боеприпасов для самолетов F-16. Представитель Госдепа заявил, что сделка соответствует законодательству США, в том числе закону об отношениях с Тайванем, и не противоречит политике одного Китая.

В сентябре 2022 года Китай обозначил обязательное условие установления устойчивого мира в Тайваньском проливе. Как заявил министр иностранных дел КНР Ван И, это станет возможным только после воссоединения острова с Китаем.

