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15:20, 30 марта 2023Ценности

Самый дорогой косметолог России обвинила сотрудницу в краже 820 тысяч рублей

Самый дорогой косметолог России Абдуллина обвинила работницу в краже почти миллиона рублей
Айгуль Абдуллина

Айгуль Абдуллина. Фото: @doctor.abdullina

Популярная блогерша Айгуль Абдуллина, которая в сети прозвала себя самым дорогим косметологом России, обвинила сотрудницу в краже почти миллиона рублей. Подробности появились в Telegram-канале SHOT.

Знаменитость заявила, что бывшая управляющая ее московского салона 41-летняя Ирина Волкова при увольнении не вернула корпоративную карточку и впоследствии потратила с нее 820 тысяч рублей, принадлежащих компании, на личные покупки в магазинах. Помимо этого, по словам Абдуллиной, работница также украла из офиса ноутбук.

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Сама Волкова в разговоре с SHOT подчеркнула, что на самом деле уволилась год назад, а упомянутой банковской картой распоряжается только хозяйка, а не управляющая салона.

Известно, что полиция начали проверку по факту случившегося. Правоохранители не дают других подробностей по поводу дела.

В ноябре 2022 года со склада Wildberries в Подмосковье украли товары на миллион рублей. Кража со склада в поселке Случайный близ Электростали случилась 28 ноября, позднее в тот же день о ней сообщили в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье о краже.

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Майя Пономаренко
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