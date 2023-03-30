Отсидевшая звезда «Дома-2» купила квартиру

Отсидевшая звезда «Дома-2» Анастасия Дашко купила квартиру в Екатеринбурге

Отсидевшая за мошенничество звезда реалити-шоу «Дом-2» Анастасия Дашко купила квартиру в Екатеринбурге. Об этом сообщает издание StarHit.

Дашко отметила, что давно хотела приобрести собственно жилье. «Я ждала этого дня больше года! Мне вручили ключи от собственной квартиры. И вот этот день настал. Сказать, что я счастлива — ничего не сказать! Это потрясающее чувство, когда ты понимаешь, что можешь добиться всего, чего хочешь», — поделилась она.

Интерьер новой квартиры Анастасии отличается просторными помещениями. На первом этаже имеются панорамные окна и выход на большую террасу.

Ранее в марте экс-участница «Дома-2» Ирина Пинчук рассказала, как продвигается ремонт в ее новой квартире в Москве. Звезда не может вернуться в Россию из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), так как ей негде жить в столице до завершения работ. По словам Пинчук, в квартире осталось установить освещение и расставить мебель. Ирина впервые показала свою квартиру в феврале 2022 года, признавшись, что собственное жилье с панорамными окнами было ее мечтой.