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13:31, 30 марта 2023Мир

Глава Еврокомиссии назвала определяющий фактор в отношениях между Китаем и ЕС

Глава ЕК фон дер Ляйен назвала Украину определяющим фактором в отношениях между КНР и ЕС

Фото: Johanna Geron / Reuters

Украинский конфликт определит дальнейшую судьбу взаимоотношений между Евросоюзом (ЕС) и Китаем, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Ее речь опубликована на YouTube-канале агентства Agence France-Presse.

По словам еврочиновницы, то, как власти Китая поставят себя в украинском конфликте, «станет определяющим фактором в отношениях между Евросоюзом и КНР».

Ранее фон дер Ляйен заявила, что предложения Китая по урегулированию конфликта на Украине — это не полноценный мирный план, а набор неких общих принципов. Она также призвала учитывать, что Китай занял сторону России в конфликте.

24 февраля Китай опубликовал план мирного урегулирования конфликта на Украине, состоящий из 12 пунктов. Главными предложениями Пекина является возобновление мирных переговоров и прекращение военных действий. Китай призвал стороны уважать суверенитет всех стран с соблюдением Устава ООН и отказаться от менталитета холодной войны.

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Глеб Бажуткин
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