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18:44, 30 марта 2023Забота о себе

Россиянам назвали способ готовить яичницу и омлет правильно

Роспотребнадзор призвал обжаривать омлет и яичницу с обеих сторон

Фото: Brett Jordan / Unsplash

Россиянам назвали способ жарить яичницу и омлет правильно — с обеих сторон. Руководство по приготовлению выпустил Роспотребнадзор.

Эксперты ведомства уточнили, что при правильной готовке популярных блюд из яиц риск заболеть сальмонеллезом снижается до минимума.

«Нужно, во-первых, промывать яйца теплой водой. Во-вторых, варить их не менее 10-15 минут. Если же вы готовите яичницу или омлет, блюдо лучше обжаривать с двух сторон», — призвали россиян в сообщении.

При этом эксперты предостерегли любителей яиц от желания попробовать на вкус еще не готовую яичницу.

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Также Роспотребнадзор озвучил правила хранения яиц. Они должны находиться только в холодильнике. При этом срок хранения диетических яиц не превышает недели со дня изготовления, а столовые можно хранить 8-25 дней. Мытые яйца нужно употребить в пищу не позднее чем через 12 дней.

Ранее бывший санитарный врач РФ Геннадий Онищенко призвал россиян отказаться от употребления роллов. По его мнению, они не соответствуют культуре питания в нашей стране.

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Вера Владзиевская
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