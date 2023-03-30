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18:53, 30 марта 2023Путешествия

Власти Египта собрались изменить визовые правила для туристов

Власти Египта планируют ввести пятилетнюю туристическую визу стоимостью 700 долларов

Фото: Ahmed Gomaa / Xinhua / Globallookpress.com

Министерство туризма и древностей Египта планирует ввести пятилетнюю туристическую визу для граждан 180 государств. Об изменении визовых правил пишет газета Egyptian Streets.

Таким образом власти популярной курортной страны собираются стимулировать развитие местной туристической отрасли. По данным издания, подобная виза будет действовать на протяжении пяти лет, а ее стоимость составит 700 долларов (около 54 тысяч рублей).

Даже в случае, если у путешественников уже есть действующая египетская виза, они все равно могут получить пятилетнюю в аэропортах Египта. Отмечаются, что власти рассчитывают привлекать в страну больше туристов из КНР, США, Великобритании, Турции и стран Шенгенского соглашения.

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В настоящее время однократную визу в Египет можно получить онлайн за 25 долларов (1,9 тысячи рублей). Она позволяет отдыхающим находиться в стране до 30 дней. Стоимость 90-дневной многократной визы — 60 долларов (4,6 тысячи рублей), при этом максимальный срок пребывания по ней также ограничен месяцем.

Ранее правительство Вьетнама одобрило продление безвизового режима для граждан ряда стран, в том числе россиян. Срок безвизового пребывания для туристов из некоторых государств будет увеличен с 15 до 45 дней.

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Фариза Бацазова
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