Тело второго утонувшего мальчика нашли в Финском заливе в Петербурге

РЕН ТВ: тела двух утонувших детей нашли в Финском заливе в Санкт-Петербурге

В Финском заливе в Санкт-Петербурге нашли тело второго утонувшего мальчика. Об этом пишет РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что двое детей восьми и 11 лет вышли на прогулку в районе Васильевского острова и не вернулись. Впоследствии тело младшего из них было найдено в полынье залива.

По информации издания, оба мальчика были найдены спасателями. Сейчас выясняются обстоятельства смерти детей. Предположительно, они могли могли утонуть.

21 февраля двое детей провалились под лед на реке Мертвый Донец в Ростове-на-Дону и утонули. Тонущих школьников увидел сторож лодочной станции, однако спасти их не успел. Одному из погибших в российском городе было 10 лет, другому — 12.