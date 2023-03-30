Российские учителя отреагировали на идею признать их госслужащими

Российские учителя поддержали инициативу признать их госслужащими

Повышение престижа педагогической профессии в России, действительно, необходимо, считают опрошенные «Лентой.ру» учителя. Таким образом они отреагировали на обсуждение в Госдуме инициативы о признании педагогов госслужащими.

Ранее о работе над подобным законопроектом сообщила «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Она также предложила поднять зарплату педагогов до уровня чиновников, отметив, что в 2022 году средний доход педагога по стране составил около 45,7 тысячи рублей до вычета налогов против усредненного заработка госслужащих в 126 тысяч рублей.

Если это добавит нам зарплату и особые права — поддерживаю. Если это добавит нам работы — нет Екатерина учитель русского языка и литературы

«Средний заработок в 45 тысяч рублей, наверное, видят педагоги где-нибудь в Московской области, у нас даже отпускных таких нет», — высказалась преподаватель изобразительного искусства одной из смоленских школ. Она выступила за приравнивание педагогов к госслужащим, однако оговорилась, что «было бы честнее», если бы этот статус и соответствующая ставка причитались им после определенного стажа, например, трех лет.

«Иначе молодые неопытные специалисты ринутся в школы, чтобы получать в достатке, а учителям с большим стажем придется подвинуться, тогда, возможно, рухнет вся образовательная система. А сохранить заслуженных педагогов, тех, кто посвятил работе в школе много лет, очень важно», — пояснила собеседница «Ленты.ру».

Одобрила инициативу и учитель английского языка по имени Евгения. По ее словам, в последнее время очень много говорят на тему поднятия статуса учителя в обществе, однако ничего не происходит. «Говорят, говорят, а воз и ныне там. Несмотря на то, что 2023-й год в России объявлен годом учителя, никаких изменений пока мы не видим, а уже конец учебного года», — обратила внимание педагог.

«Вообще, учителя в России, в частности, в глубинке, слой населения, приравненный просто уже к сфере обслуживания. Но на самом деле мы очень вкладываемся в нашу работу, общаемся с родителями, и работа сложная, 24 на 7, а никакого удовлетворения у нас нету. Старые учителя, пожилого возраста, все уже, мне кажется, выгорели лет тридцать назад, поэтому хочется каких-то изменений. Мы их ждем очень сильно», — заключила учитель.

В начале марта в Госдуму внесли законопроект о запрете травли учителей. Речь идет о введении в закон «Об образовании в Российской Федерации» принципа «защиты чести и достоинства педагогического работника». Автором инициативы стал вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов.

Ранее в Чебоксарах вынудили уволиться учительницу географии на фоне скандала с сыном директора филиала Росреестра Чувашии Игоря Татура. Отмечалось, что до этого юноша преследовал педагога и обзывал ее шлюхой.