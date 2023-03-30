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10:29, 30 марта 2023Россия

Петербуржец без прав устроил GTA-заезд с полицией и попал на видео

Петербуржец без прав нарушил ПДД, устроил GTA-заезд с полицией и попал на видео

В Санкт-Петербурге мужчина без водительского удостоверения нарушил правила дорожного движения (ПДД), устроил заезд в стиле GTA с полицейскими и попал на видео. Об этом в четверг, 30 марта, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел в Невском районе города. На Искровском проспекте автоинспекторы попытались остановить иномарку, водитель которой превышал скорость и не соблюдал дистанцию между транспортными средствами. Петербуржец их требование проигнорировал, тогда сотрудники ДПС начали преследование.

В ходе погони правонарушитель постоянно увеличивал скорость и, пытаясь скрыться от инспекторов, на пересечении проспекта Большевиков и улицы Народной врезался в легковушку. Произошедшее ДТП не остановило водителя — он продолжил движение.

Полицейские сделали два предупредительных выстрела, после чего машина все-таки остановилась. Выскочив из транспортного средства, водитель пытался сбежать. «Преследуя убегающего мужчину, инспектор ДПС сделал еще три выстрела в безопасном направлении, после чего тот остановился. Правонарушителя задержали», — сообщили в МВД.

Им оказался 36-летний житель Фрунзенского района, которого в 2022 году лишили прав. В отношении него составлено три административных протокола, автомобиль помещен на штрафстоянку.

Ранее похожий инцидент произошел в Иркутской области. Пьяный подросток устроил GTA-заезд с полицейскими и тоже попал на видео.

Евгения Куликова
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