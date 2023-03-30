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15:17, 30 марта 2023Забота о себе

Названа самая частая причина смерти во сне

Кардиолог Байдина: люди умирают во сне от инсультов из-за смен фаз сна

Фото: Matheus Vinicius / Unsplash

Врач-кардиолог Валентина Байдина назвала самую частую причину смерти во сне. Ее слова приводит издание «Доктор Питер».

По ее словам, во сне люди умирают от ишемических и геморрагических инсультов из-за смен фаз сна — быстрой и медленной. «Переход из одной фазы в другую дает достаточно серьезную нагрузку на сердечно-сосудистую систему: меняется ритм сокращений сердечной мышцы, артериальное давление и так далее. Если у человека есть проблемы с сердцем, такая нагрузка может оказаться фатальной и привести к инфаркту или инсульту», — объяснила специалистка.

Байдина предупредила, что рискуют не только люди с диагностированной гипертонией или нарушениями сердечного ритма, но и необследованные. «Если говорить о возрасте, то в зоне повышенного риска смерти во сне пожилые люди. У мужчин вероятность летального исхода от сердечно-сосудистых болезней возрастает после 40-45 лет, у женщин — после 60», — рассказала она.

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Кардиолог добавила, что спасти человека могут близкие, если обратят внимание, что он посинел или у него похолодели руки и ноги. Для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, по ее словам, нужно следить за артериальным давлением и пульсом, а после 40 лет периодически посещать терапевта и кардиолога.

Ранее кардиолог Виктория Львовская рассказала, что боль в области сердца часто вызывают проблемы не кардиологического характера. По ее словам, причинами таких болей могут быть межреберная невралгия и изменения в грудном отделе позвоночника.

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Александра Лисица
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