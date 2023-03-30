Врач перечислил первые симптомы рака кишечника

Онколог Станислав Борзяница предупредил, что рак кишечника можно распознать не сразу

Рак кишечника можно распознать не сразу, так как долгое время он себя не проявляет, предупредил онколог Станислав Борзяница. Врач назвал «Известиям» первые симптомы смертельно опасного заболевания.

Борзяница пояснил, что если у пациента нет заболеваний брюшной полости, он не обращается к врачу и не проходит обследование, то он может даже не знать о развитии рака. Онколог перечислил первые симптомы заболевания: боли в животе, изменения характера стула и примесь крови в стуле.

Первые симптомы начинают проявляться, когда болезнь уже прогрессирует и лечить ее значительно сложнее. Эти симптомы нельзя назвать специфическими, они характерны для многих других заболеваний, поэтому при любых проявлениях без промедления стоит обратиться к врачу и пройти комплексное обследование Станислав Борзяница онколог

По словам врача, рак кишечника чаще развивается у людей старше 50–60 лет, однако в последние годы болезнь диагностируют и у 30-40-летних пациентов. Мужчины страдают от рака кишечника чаще женщин.

В зоне повышенного риска находятся люди, чьи близкие родственники сталкивались с болезнью. Поэтому онколог посоветовал раз в год проходить медицинское обследование.

К факторам риска также относятся воспалительные заболевания кишечника — язвенный колит, болезнь Крона; полипы кишечника; ожирение; сахарный диабет; чрезмерное потребление красного мяса и полуфабрикатов из переработанного мяса; курение и злоупотребление алкоголем

«В качестве профилактики нужно следить за здоровьем и питанием, отказаться от вредных привычек и вести физически активный образ жизни. Кроме того, необходимо периодически проходить диспансеризацию, а людям старше 50–55 лет ежегодно посещать соответствующих специалистов», — подвел итог Борзяница.

Ранее онколог Александр Серяков перечислил продукты, повышающие шанс развития рака. Среди них он назвал сосиски и копченую колбасу.