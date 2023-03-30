Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
12:56, 30 марта 2023Экономика

Более чем в половине упаковок томатного сока в России нашли плесень

ОПИ: в 60% упаковок томатного сока и лимонада «Тархун» нашли плесневые грибы

Фото: Maurizio Gambarini / Globallookpress.com

Исследование продукции на российском рынке соков и сладких газированных напитков показало, что более чем в половине (60 процентах) упаковок томатного сока и лимонада «Тархун» найдены серьезные нарушения. К таким выводам пришла организация «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ), передает ТАСС.

Согласно результатам проверки, основными нарушениями при производстве продукции стало наличие пестицидов, плесневых грибов, незаявленных на упаковке сахарозаменителей, красителей, консервантов и ароматизаторов. Помимо этого, в напитках нашли недостаток или избыток соли и сахара, плохое качество очищенной воды, повышенное содержание канцерогенных и токсичных веществ, отсутствие и подмена заявленного сырья (например, морковь вместо клюквы или вообще неидентифицируемые ингредиенты), сообщил глава ОПИ Олег Павлов.

Аналогичные нарушения зафиксированы в категории вишневого и яблочного сока, а также клюквенного морса. В этом сегменте доля нарушений варьируется в диапазоне 27-40 процентов.

Накануне Роскачество проверило роллы «Филадельфия», закупленные для проверки в российских ресторанах японской кухни и магазинах, и нашло в части продукции кишечную палочку. Нарушения были обнаружены в изделиях из сети магазинов «ВкусВилл» и Spar, магазинов японской кухни «Суши-Маркет», «Суши Wok», Pizza Sushi Wok и службы доставки Yami Yami. Кроме того, по результатам исследования в роллах из перечисленных заведений и других магазинов и ресторанов были выявлены превышения по количеству микроорганизмов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Грушко
Обсудить
Последние новости
The Wall Street Journal отреагировала на задержание своего журналиста в России
Российские разработчики взвинтили цены на ПО из-за отсутствия конкурентов
Агата Муцениеце выразила сомнения в шарообразности Земли
Умерла сестра Тупака Шакура и лауреат премии «Эмми» Ннека Гарленд
Более чем в половине упаковок томатного сока в России нашли плесень
Шлем виртуальной реальности Sony PS VR2 подешевеет
Си Цзиньпин заявил о подготовке Китая к возможной масштабной войне
СБУ обсудила с США сотрудничество в сфере контрразведки
Врач перечислил первые симптомы рака кишечника
Фанатка Гуфа из Индонезии подала в суд на рэпера из-за отмены концерта
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.