Более чем в половине упаковок томатного сока в России нашли плесень

ОПИ: в 60% упаковок томатного сока и лимонада «Тархун» нашли плесневые грибы

Исследование продукции на российском рынке соков и сладких газированных напитков показало, что более чем в половине (60 процентах) упаковок томатного сока и лимонада «Тархун» найдены серьезные нарушения. К таким выводам пришла организация «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ), передает ТАСС.

Согласно результатам проверки, основными нарушениями при производстве продукции стало наличие пестицидов, плесневых грибов, незаявленных на упаковке сахарозаменителей, красителей, консервантов и ароматизаторов. Помимо этого, в напитках нашли недостаток или избыток соли и сахара, плохое качество очищенной воды, повышенное содержание канцерогенных и токсичных веществ, отсутствие и подмена заявленного сырья (например, морковь вместо клюквы или вообще неидентифицируемые ингредиенты), сообщил глава ОПИ Олег Павлов.

Аналогичные нарушения зафиксированы в категории вишневого и яблочного сока, а также клюквенного морса. В этом сегменте доля нарушений варьируется в диапазоне 27-40 процентов.

Накануне Роскачество проверило роллы «Филадельфия», закупленные для проверки в российских ресторанах японской кухни и магазинах, и нашло в части продукции кишечную палочку. Нарушения были обнаружены в изделиях из сети магазинов «ВкусВилл» и Spar, магазинов японской кухни «Суши-Маркет», «Суши Wok», Pizza Sushi Wok и службы доставки Yami Yami. Кроме того, по результатам исследования в роллах из перечисленных заведений и других магазинов и ресторанов были выявлены превышения по количеству микроорганизмов.