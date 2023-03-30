В казахстанском селе двое пятиклассников изнасиловали восьмилетнего мальчика

В казахстанском селе Касымбек двое пятиклассников изнасиловали восьмилетнего мальчика

В Алматинской области Казахстана двое пятиклассников изнасиловали восьмилетнего мальчика. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «Sputnik Казахстан».

По данным правозащитников, инцидент произошел на окраине села Касымбек — подростки 15 и 12 лет истязали ребенка и изнасиловали. В полиции подтвердили факт обращения матери пострадавшего школьника. О произошедшем женщина изначально рассказала в соцсетях.

В правоохранительных органах назвали 12-летнего подростка основным виновным в происшествии. В отношении его отца начато административное дело по неисполнению обязанностей по воспитанию ребенка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В январе 2022 года в Запорожской области были задержаны подростки, которые пытали своего 14-летнего знакомого. Несовершеннолетние также попытались изнасиловать его с помощью бейсбольной биты. По данным следствия, в издевательствах над сверстником участвовали шестеро украинских подростков 12-15 лет, среди которых были и девочки.

В конце лета 2022 года также стало известно, что в Казахстане 16-летняя воспитанница Дома юношества выпала из окна десятого этажа после изнасилования и осталась жива. О произошедшем в соцсетях сообщила глава фонда помощи жертвам домашнего насилия «НеМолчиKZ» Дина Тансари. По ее словам, девочка находилась в компании, отмечавшей день рождения в Павлодаре.