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16-летняя девушка выпрыгнула из окна десятого этажа после изнасилования и выжила

Tengrinews: 16-летняя сирота выпрыгнула из окна 10-этажки после изнасилования и выжила

Фото: Анатолий Устиненко / РИА Новости

В Казахстане 16-летняя воспитанница Дома юношества выпрыгнула из окна десятого этажа после изнасилования и осталась жива. Как уточняет Tengrinews, сейчас потерпевшая находится в больнице.

Журналисты указывают, что о произошедшем в соцсетях сообщила глава фонда помощи жертвам домашнего и сексуализированного насилия «НеМолчиKZ» Дина Тансари, к которой обратилась старшая сестра пострадавшей, недавно ставшая совершеннолетней и вступившая в брак. Она уточнила, что обе девушки сироты и родом из Экибастуза, с 2009 года они жили в разных детдомах и приютах.

Родственница потерпевшей сообщила, что в день происшествия ее младшая сестра находилась в компании, отмечавшей день рождения в Павлодаре. Почувствовав себя некомфортно, девушка решила уехать к сестре, но заблудилась, не зная города. По дороге она встретила троих парней, один из которых оказался одноклассником ее сестры. Тот убедил ее пойти вместе с ним, пообещав вызвать ей такси и отправить к родственнице. «Ну а дальше — как в самом страшном сне. Сестра ее искала, звонила, но телефон уже к тому времени отключили насильники. Девушку обманным путем заманили в квартиру и изнасиловали», — рассказала правозащитница, добавив, что девушка длительное время находилась в реанимации.

Тансари отметила, что у пережившей изнасилование девушки сломан позвоночник и отбиты внутренние органы. Воспалительный процесс во внутренних органах влияет на процессы в головном мозге — она стремительно теряет зрение и память. «Девочка уже перенесла четыре операции, предстоит еще», — указала общественница.

Комментируя произошедшее, в пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области рассказали, что подозреваемые в изнасиловании уже задержаны, дело находится на особом контроле руководства ведомства. По факту изнасилования проводятся досудебные расследования, назначен ряд необходимых экспертиз. Журналисты отмечают, что статьи, которые фигурируют в досудебном расследовании, предусматривают от 15 до 17 лет колонии с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

В мае сообщалось, что из окна отдела МВД по Пресненскому району Москвы выпал мужчина, которого ранее задержали по подозрению в грабеже.

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Варвара Кошечкина
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