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В Москве задержанный выпал из окна отдела полиции

Задержанный мужчина выпал из окна отдела МВД по Пресненскому району Москвы

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Из окна отдела МВД по Пресненскому району Москвы выпал мужчина, которого ранее задержали по подозрению в грабеже. Это произошло днем в воскресенье, 1 мая, сообщает газета «Известия».

Его доставили в отделение полиции, а позже мужчина выпал с четвертого этажа, его обнаружили под окнами здания. Информации о его состоянии пока нет, на месте работают медики. Telegram-канал «112» пишет, что задержанный — Мухамед Карачаев. В какой-то момент он остался без присмотра и выпрыгнул из окна.

Похожий инцидент произошел в Москве осенью 2021 года. Тогда из окна выпал бывший юрист Военно-строительного управления Москвы Валерий Кулиш, который в здании полиции ждал очную ставку. Он был фигурантом уголовного дела о мошенничестве. После падения из окна четвертого этажа мужчину доставили в больницу, но спасти ему жизнь не удалось.

В 2012 году Валерий Кулиш уже проходил по делу о мошенничестве в рамках дела «Оборонсервиса». Работая в ОАО «Военно-строительное управление Москвы», он проводил незаконные сделки по продаже недвижимости. Его осудили на 12 лет, но позже срок сократили до пяти с половиной лет.

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Платон Щукин
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