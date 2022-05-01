В Москве задержанный выпал из окна отдела полиции

Задержанный мужчина выпал из окна отдела МВД по Пресненскому району Москвы

Из окна отдела МВД по Пресненскому району Москвы выпал мужчина, которого ранее задержали по подозрению в грабеже. Это произошло днем в воскресенье, 1 мая, сообщает газета «Известия».

Его доставили в отделение полиции, а позже мужчина выпал с четвертого этажа, его обнаружили под окнами здания. Информации о его состоянии пока нет, на месте работают медики. Telegram-канал «112» пишет, что задержанный — Мухамед Карачаев. В какой-то момент он остался без присмотра и выпрыгнул из окна.

Похожий инцидент произошел в Москве осенью 2021 года. Тогда из окна выпал бывший юрист Военно-строительного управления Москвы Валерий Кулиш, который в здании полиции ждал очную ставку. Он был фигурантом уголовного дела о мошенничестве. После падения из окна четвертого этажа мужчину доставили в больницу, но спасти ему жизнь не удалось.

В 2012 году Валерий Кулиш уже проходил по делу о мошенничестве в рамках дела «Оборонсервиса». Работая в ОАО «Военно-строительное управление Москвы», он проводил незаконные сделки по продаже недвижимости. Его осудили на 12 лет, но позже срок сократили до пяти с половиной лет.