Подростки попытались изнасиловать 14-летнего знакомого бейсбольной битой

В Запорожской области Украины группа подростков пытала своего 14-летнего знакомого, после чего несовершеннолетние предприняли попытку изнасиловать его с помощью бейсбольной битой. Об этом сообщается на сайте Национальной полиции области.

Согласно данным следствия, в издевательствах над сверстником участвовали шестеро подростков 12-15 лет, среди которых были девочки. Одна из них пригласила своего бывшего одноклассника в дом одного из ребят. Там они избивали подростка, унижали и издевались. После этого школьники попытались изнасиловать его, используя при этом бейсбольную биту, сообщает УНИАН.

Цель была выбрана не случайно — пострадавший якобы начал встречаться с девушкой, а его бывший одноклассник заревновал и решил его проучить. По словам матери пострадавшего подростка, его били, тушили об него окурки, поливали холодной водой, раздели и вывели на улицу. При том, что удалось опознать всех шестерых подростков, так или иначе причастных к издевательствам, правоохранители задержали лишь двоих из них.

Ранее стало известно, что в Комсомольске-на-Амуре, Хабаровский край, отправили под домашний арест 14-летнего школьника, убившего 13-летнего одноклассника. Два семиклассника поссорились на уроке биологии. Один из школьников оскорбил другого, из-за чего подросток в ответ ударил его кулаком по голове. Ребенка пытались реанимировать врачи, однако он скончался в здании школы.