Российского школьника отправили под арест после убийства одноклассника на уроке

В Комсомольске-на-Амуре, Хабаровский край, отправили под домашний арест 14-летнего школьника, убившего 13-летнего одноклассника. Об этом во вторник, 7 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, 3 декабря в средней общеобразовательной школе № 6 два семиклассника поссорились на уроке биологии. Один из школьников оскорбил другого, из-за чего подросток в ответ ударил его кулаком по голове. Ребенка пытались реанимировать врачи, однако он скончался в здании школы.

По данному факту были возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 111 («Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть») и части 2 статьи 293 («Халатность») УК РФ.

Подростку предъявили обвинение.

Расследование продолжается. Следователи допрашивают родителей, учителей и одноклассников мальчиков. Отрабатывается версия о бездействии сотрудников администрации школы.