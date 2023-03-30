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13:23, 30 марта 2023Бывший СССР

В Кремле осудили давление на священнослужителей Киево-Печерской лавры

Песков заявил, что Россия осуждает давление на священнослужителей Киево-Печерской лавры

Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

В Кремле осуждают давление, которое на священнослужителей Киево-Печерской лавры оказывают украинские власти. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы решительно осуждаем эти действия. Мы осуждаем давление, которое оказывается на священнослужителей, которое оказывается на РПЦ (Русскую православную церковь — прим. «Ленты.ру»)», — заявил Песков.

Ранее заповедник «Киево-Печерская лавра» обязал представителей Украинской православной церкви (УПЦ) покинуть территорию лавры до 29 марта.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выселение монахов из лавры — это «еще один шаг к укреплению духовной независимости государства».

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Алевтина Запольская
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