В Кремле осудили давление на священнослужителей Киево-Печерской лавры

Песков заявил, что Россия осуждает давление на священнослужителей Киево-Печерской лавры

В Кремле осуждают давление, которое на священнослужителей Киево-Печерской лавры оказывают украинские власти. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы решительно осуждаем эти действия. Мы осуждаем давление, которое оказывается на священнослужителей, которое оказывается на РПЦ (Русскую православную церковь — прим. «Ленты.ру»)», — заявил Песков.

Ранее заповедник «Киево-Печерская лавра» обязал представителей Украинской православной церкви (УПЦ) покинуть территорию лавры до 29 марта.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выселение монахов из лавры — это «еще один шаг к укреплению духовной независимости государства».