В России башенный кран рухнул на детскую площадку и попал на видео

В Ульяновске башенный кран рухнул на детскую площадку и попал на видео

В Ульяновске башенный кран рухнул на детскую площадку. Видео с последствиями обрушения опубликовало одно из местных сообществ во «ВКонтакте».

На кадрах видно деформированную от удара о землю металлическую конструкцию крана желтого цвета. В нескольких метрах позади видна детская горка. Мужской голос сообщает, что в момент обрушения крана детей на площадке не было.

По предварительным данным, кран упал во время установки 45-метровой конструкции, уточняет РЕН ТВ. После происшествия строительные работы приостановили, прокуратура проводит проверку.

В декабре 2022 года еще один башенный кран упал в Хакасии. При подъеме бетонных плит стрела крана накренилась, и он обрушился. Находившийся в кабине 56-летний машинист упал с высоты 56 метров. Мужчина скончался на месте происшествия.