«Росатом» раскрыл названия двух будущих атомных ледоколов

«Росатом»: два будущих атомных ледокола назовут «Камчатка» и «Сахалин»

Два будущих российских атомных ледокола назовут «Камчатка» и «Сахалин». О судьбе пятого и шестого судов из проекта 22220 рассказали в пресс-службе госкорпорации «Росатом».

Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев отметил, что при выборе данных названий в госкорпорации опирались на мнение капитанов атомоходов.

«Исторически сложилось, что названия атомных ледоколов выбирались из географических наименований объектов Северного морского пути или повторяли имена легендарных советских атомных ледоколов, например "Арктика"», — раскрыл подробности Лихачев.

Он подчеркнул, что на данный момент «Росатом» расширяет границы логистического пространства до Большого Северного морского пути, который соединяет западную часть страны с Дальним Востоком. Лихачев добавил, что это позволит открыть выход на рубежи Азиатско-Тихоокеанского региона.

Ранее заместитель директора Дирекции Северного морского пути госкорпорации «Росатом» Максим Кулинко сообщил, что два российских атомных ледокола проекта 22220 планируется заложить на «Балтийском заводе» в Санкт-Петербурге. Он уточнил, что на постройку ледоколов, которые будут работать в акватории Северного морского пути, заложены 58,9 миллиарда рублей.