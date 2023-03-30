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10:05, 30 марта 2023Экономика

Большинство россиян выступили за сокращение рабочей недели

SuperJob: 77% россиян поддержали идею Госдумы сократить рабочий день в пятницу

Фото: Annette Riedl / dpa / Globallookpress.com

Согласно проведенному сервисом SuperJob опросу, большинство россиян поддерживают идею сокращения рабочей недели до 36 часов. Результаты исследования есть в распоряжении РБК.

За такую инициативу проголосовало 77 процентов респондентов, в то время как только 16 процентов выступили против. Среди тех, кто ответил на предложение положительно, было больше сотрудников женского пола, чем мужского — 80 процентов против 75 процентов. Женщины также больше уверены, что смогут успевать выполнять необходимые рабочие задачи за 36 часов.

В общей сложности около 75 процентов участников опроса заявили, что сокращение рабочей недели не скажется на объеме выполненной работы. При этом сомневаются, что успеют выполнять за это время свои задачи, только 13 процентов опрошенных сотрудников.

Опрос был проведен в 395 населенных пунктах всех округов России с 28 по 29 марта. В нем приняли участие 1,6 тысячи человек среди экономически активного населения страны старше 18 лет. Респонденты работают в режиме пятидневной рабочей недели.

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С инициативой сократить рабочую неделю ранее выступил комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Организация предложила сделать пятницу сокращенным днем с работой до обеда. В комитете подчеркивали, что речь не идет о четырехдневке.

Вопрос о сокращении рабочей недели до четырех дней пока не стоит на повестке, поскольку власти считают, что это может снизить производительность труда и серьезно повлиять на развитие всей экономики страны. Тем не менее за изменения выступает большое количество россиян — год назад такую инициативу поддерживала почти половина граждан страны.

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Мария Грушко
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