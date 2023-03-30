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20:42, 30 марта 2023Среда обитания

Названы самые активные арендаторы жилья среди россиян на популярном курорте США

Самыми активными арендаторами жилья в Майами стали москвичи, петербуржцы и салехардцы

Фото: Colin Lloyd / Unsplash

По итогам февраля-марта 2023 года самыми активными арендаторами жилья в Майами среди россиян оказались москвичи. Об этом «Ленте.ру» сообщили эксперты портала Florida.Realestate.

По данным специалистов, за указанный период на жителей столицы пришлось 19,34 процента запросов, связанных с арендой недвижимости в Майами, от общего количества обращений граждан России. Вторыми в списке наиболее активных арендаторов они назвали петербуржцев с долей 5,25 процента от всех запросов. Замкнули тройку жители двух городов с одинаковыми результатами — Салехарда и Екатеринбурга. Доля обращений от жителей каждого из них составила по 2,62 процента.

Эксперты добавили, что в феврале интерес к аренде жилья в Майами со стороны россиян оказался на 4,35 процента ниже, чем в январе. Кроме того, число запросов по сравнению со вторым месяцем предыдущего года уменьшилось на 22,64 процента, а относительно февраля 2021-го — на 23,79 процента. Наконец, спрос на съемное жилье на популярном курорте США за период с января по февраль 2023-го оказался на 26,74 процента ниже, чем в аналогичный период 2022-го.

В марте эксперты портала Florida.Realestate пришли к выводу, что россияне охладели к покупке жилья во Флориде. Согласно их данным, по итогам февраля 2023 года спрос на приобретение недвижимости в американской Флориде со стороны граждан России оказался на 33,23 процента ниже, чем в январе того же года.

Полина Кислицына
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