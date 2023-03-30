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09:05, 30 марта 2023Из жизни

Убитый горем мужчина выкопал труп матери и 13 лет хранил его дома на диване

Daily Mail: в Польше 76-летний мужчина выкопал труп матери и 13 лет хранил его дома

Фото: CinemaPhoto / Shutterstock / Fotodom

76-летний мужчина по имени Мариан из города Радлин, Польша, выкопал труп матери после ее смерти и хранил его дома в течение 13 лет. Об этом сообщает Daily Mail.

Его мать скончалась 16 января 2010 года. Убитый горем Мариан выкопал ее тело из могилы и отвез домой. Мужчина забальзамировал тело матери и положил ее на диван, расстелив на нем газеты.

О произошедшем стало известно лишь в феврале 2023 года, когда шурин Мариана решил нанести ему визит. Он приехал в Радлин и, увидев мужчину, заметил, что тот бродит по улицам с безумным видом. Обеспокоенный шурин вызвал бригаду скорой помощи.

Парамедики вошли в дом Мариана и обнаружили тело его матери, лежащее на газетах, датированных 2009 годом. На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Мужчину арестовали и обвинили в надругательстве над телом умершей. Ему грозит тюремное заключение.

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Предполагается, что Мариан, который живет в 300 метрах от кладбища, мог перевезти тело на велосипеде. Отмечается, что он использовал химикаты для мумификации трупа.

Соседи Мариана заявили, что он был необщительным и они даже не знали его имени. «Он всегда уходил из дома ночью, брал свой велосипед и уезжал в неизвестном направлении», — рассказал один из местных жителей.

Ранее сообщалось, что в Индии полиция арестовала женщину, которая расчленила мать, а затем два месяца продолжала жить с ее останками. Женщина отрезала руки и ноги матери и положила их в водонагреватель, а туловище и голову завернула в пластиковый пакет и спрятала в шкафу.

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Алиса Удовик
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