Кандидат в президенты Турции призвал к диалогу перед введением санкций

Кандидат в президенты Турции Оган призвал не повторять за Западом антироссийские санкции

Кандидат в президенты Турции Синан Оган заявил, что перед введением санкций необходимо попробовать урегулировать ситуацию посредством диалога. Его слова передает РИА Новости.

«Что касается санкций — сначала я бы дал шанс миру. (...) Я бы сказал так: прежде чем вводить санкции, надо попытаться поговорить», — подчеркнул политик. По его словам, для разрешения конфликта необходимо провести встречу как с российской, так и с украинской стороной.

Оган призвал не повторять за западными странами рестрикции в отношении России. «Мы не должны вести себя так, как раньше — как Запад сделает, так и мы. Нашим приоритетом будет Турция и регион: мы считаем регион нашим домом, и считаем, что внутренние дела можем урегулировать своими силами», — отметил он.

Ранее кандидат на пост главы Турции раскритиковал позицию Запада по Украине, назвав ее односторонней. Оган указал, что она способствует разжиганию конфликта, а не стабилизации.