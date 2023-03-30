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03:23, 30 марта 2023Мир

Кандидат в президенты Турции назвал позицию Запада по Украине односторонней

Кандидат в президенты Турции Синан Оган назвал односторонней позицию Запада по Украине

Фото: Siegfried Kuttig / imagebroker.com / Global Look Press

Кандидат в президенты Турции Синан Оган назвал односторонней позицию Запада по Украине. Его слова передает РИА Новости.

По словам Огана, в Турции не считают правильным «подход вмешательства Запада в региональные кризисы». В качестве примера он привел Ирак и то, что США «снабжали оружием» Рабочую партию Курдистана (РПК). «В этой связи, на мой взгляд, позиция Запада по конфликту на Украине излишне односторонняя, способствующая разжиганию конфликта, чем её стабилизации. Мы все должны погасить этот огонь», — отметил он.

Оган подчеркнул, что конфликт необходимо прекратить. Он пообещал, что в случае его избрания Турция «будет в хороших отношениях как с Россией, так и с Западом». «Но при этом мы не намерены утверждать политику Запада в отношении разрешения региональных кризисов», — заключил политик.

Ранее другой кандидат на пост турецкого президента, лидер партии «Родина» Догу Перинчек, заявил, что на данный момент Россия является передовым союзником Анкары. Он отметил, что экономики России и Турции дополняют друг друга, поэтому он планирует обеспечить солидарность с Москвой в случае своего избрания.

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Марина Совина
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