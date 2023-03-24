Кандидат в президенты Турции пообещал быть с Россией в конфликте на Украине

Кандидат в президенты Турции Перинчек: Анкара будет с Россией в конфликте на Украине

На данный момент Россия является передовым союзником Анкары. Об этом заявил кандидат на пост турецкого президента, лидер партии «Родина» Догу Перинчек, передает РИА Новости.

Политик подчеркнул, что в текущем конфликте Москва сражается против американского империализма и его «пешек на Украине». «Это также борьба Турции. Поскольку расширение НАТО на восток означает усиление угрозы для Турции, мы будем вместе с Россией на украинском фронте», — пообещал он.

Перинчек отметил, что экономики России и Турции дополняют друг друга, поэтому он планирует обеспечить солидарность с Москвой в случае своего избрания. «Энергетическая безопасность Турции находится в России. Поэтому мы будем укреплять наши экономические связи с Россией», — заключил он.

Ранее Перинчек заявил, что признает Крым и новые регионы российскими. Он добавил, что партия «Родина» также признает новые республики частью РФ. До этого он также обещал бороться с санкциями против России в случае избрания на пост главы Турции.