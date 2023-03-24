Турецкий политик признал Крым и новые регионы российскими

Кандидат на пост президента Турции Перинчек признал Крым и новые регионы российскими

Кандидат на пост президента Турции, лидер партии «Родина» Догу Перинчек заявил, что признает Крым и новые регионы российскими. Его слова приводит РИА Новости.

Перинчек рассказал, что месяц назад он выступал на открытии конференции по интеграции Азербайджана в Евразию в Баку и был ее почетным гостем.

«Там я решительно подчеркнул, что Крым является частью территории Российской Федерации. Партия "Родина" заявила, что признает новые республики», — отметил турецкий политик.

Ранее Перинчек обещал бороться с санкциями против России в случае избрания на пост главы Турции. Он подчеркнул, что его партия не признает ограничения против Москвы. «Санкции против России — это санкции против Турции, и мы воспользуемся золотой возможностью для борьбы с этими санкциями», — заключил политик.