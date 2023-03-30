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19:24, 30 марта 2023Бывший СССР

Суд отказался приостановить выселение монахов из Киево-Печерской лавры

Суд в Киеве отказался приостановить выселение монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Хозяйственный суд Киева отказал канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в ее иске о приостановке расторжения договора аренды Киево-Печерской лавры. Об этом говорится в соответствующем решении судебной инстанции, передает Telegram-канал украинского издания «Страна.ua».

Отмечается, что суд отказался приостановить выселение монахов УПЦ из лавры на время рассмотрения их иска против решения украинских властей о разрыве договора аренды в одностороннем порядке.

10 марта администрация заповедника «Киево-Печерская Лавра» обязала представителей УПЦ покинуть территорию храмового комплекса до 29 марта. Причиной такого решения стало якобы нарушение монастырем условий договора по использованию госимущества. Позднее стало известно, что суд принял иск УПЦ о недопустимости выселения монахов из лавры.

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Алевтина Запольская
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