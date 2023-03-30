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15:16, 30 марта 2023Экономика

Мишустин рассказал о поддержке российских производителей электроники

Премьер Мишустин заявил о приоритете российских производителей электроники в госзакупках

Фото: Simon Kadula / Unsplash

Электроника с российскими процессорами получит приоритет при проведении госзакупок, а если таких устройств нет, то первыми будут рассматриваться заявки отечественных компаний, которые собирают технику из иностранных комплектующих. О таком подходе к поддержке производителей на заседании правительства рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин, передает ТАСС.

Он заявил, что иностранную технику при закупках для государственных и муниципальных нужд будут рассматривать в последнюю очередь, если не будет конкурентов из России. Такой подход, уверен глава правительства, позволит поддержать отечественных производителей.

Также госзакупки поспособствуют формированию дополнительного гарантированного спроса на отечественную электронику, что позитивно скажется на развитии проектов в средней и долгосрочной перспективе.

Ранее сообщалось, что российские разработчики программного обеспечения (ПО) за последний год подняли цены на 30-50 процентов, поскольку зарубежные конкуренты ушли с рынка.

Заказчики пытаются повлиять на IT-компании и обращаются в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), однако российское законодательство не предусматривает ответственность за злоупотребление доминирующим положением на рынке для владельцев результатов интеллектуальной деятельности, в том числе для производителей софта.

В декабре глава Минцифры Максут Шадаев рассказал, что в 2022 году Россия могла бы выпустить гораздо большее количество устройств с российскими процессорами «Байкал» и «Эльбрус», но те производятся на Тайване и даже выпущенные чипы не были отгружены заказчикам из-за санкций.

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Платон Щукин
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